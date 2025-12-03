Каталог компаний
Средняя общая компенсация Продажи in United States в Ansys составляет от $107K до $152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$121K - $144K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$107K$121K$144K$152K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Ansys in United States составляет $151,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ansys для позиции Продажи in United States составляет $106,920.

