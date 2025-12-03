Каталог компаний
Ansys
Ansys Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Ansys составляет $209K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ansys. Последнее обновление: 12/3/2025

Медианный пакет
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Общая сумма в год
$209K
Уровень
hidden
Оклад
$180K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$19K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Ansys?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Ansys in United States составляет $219,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ansys для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in United States составляет $180,000.

Другие ресурсы

