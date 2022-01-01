Справочник компаний
Ansys
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Ansys Зарплаты

Диапазон зарплат Ansys варьируется от $22,287 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $190,000 для Инженер по аппаратному обеспечению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Ansys. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Инженер-механик
P2 $110K
P3 $164K
Инженер по аппаратному обеспечению
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Служба поддержки клиентов
$63.4K
Электроинженер
$174K
Специалист по информационным технологиям
$131K
Маркетинг
$124K
Операционный маркетинг
$113K
Оптический инженер
$62.3K
Менеджер по продукту
$131K
Руководитель проекта
$179K
Рекрутер
$107K
Продажи
$133K
Инженер по продажам
$39.3K
Технический руководитель программы
$123K
Технический писатель
$87.1K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Ansys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% начисляется в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% начисляется в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% начисляется в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ansys je Инженер по аппаратному обеспечению s ročnou celkovou kompenzáciou $190,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ansys je $111,360.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Ansys

Связанные компании

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы