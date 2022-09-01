Справочник компаний
Ansira
Ansira Зарплаты

Диапазон зарплат Ansira варьируется от $56,218 в общей компенсации в год для Маркетинг на нижнем конце до $117,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Ansira. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $117K
Маркетинг
$56.2K
Руководитель проекта
$75.4K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ansira, — это Инженер-программист с годовой общей компенсацией $117,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ansira, составляет $75,375.

