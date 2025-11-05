Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United Kingdom в Anon составляет £82.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anon. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£82.4K
Уровень
3
Оклад
£82.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Зарплаты стажеров



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Anon in United Kingdom составляет £92,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anon для позиции Программный инженер in United Kingdom составляет £82,440.

