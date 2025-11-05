Каталог компаний
Annalect
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Greater Bengaluru

Annalect Программный инженер Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Bengaluru в Annalect составляет ₹2.58M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Annalect. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Annalect
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹2.58M
Уровень
L2
Оклад
₹2.58M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Annalect?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Annalect in Greater Bengaluru составляет ₹3,454,295 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Annalect для позиции Программный инженер in Greater Bengaluru составляет ₹2,576,634.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Annalect не найдены

Похожие компании

  • SAIC
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Все компании ➜

Другие ресурсы