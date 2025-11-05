Каталог компаний
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Программный инженер Зарплаты в Greater Sao Paulo

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Sao Paulo в Anheuser-Busch InBev составляет R$114K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anheuser-Busch InBev. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Общая сумма в год
R$114K
Уровень
Senior
Оклад
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$3.5K
Лет в компании
11 Лет
Лет опыта
13 Лет
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo составляет R$176,170 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Anheuser-Busch InBev для позиции Программный инженер in Greater Sao Paulo составляет R$96,509.

