Компенсация Программный инженер in Greater Denver And Boulder Area в Angi составляет от $143K за year для L1 до $252K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Denver And Boulder Area составляет $183K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Angi. Последнее обновление: 11/5/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 Software Engineer 1 ( Начальный уровень ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K Посмотреть 2 Больше уровней

Последние данные о зарплатах

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Angi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

Какой график вестинга в Angi ?

