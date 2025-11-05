Компенсация Программный инженер in Greater Denver And Boulder Area в Angi составляет от $143K за year для L1 до $252K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Denver And Boulder Area составляет $183K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Angi. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Angi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Включенные должностиПредложить новую должность