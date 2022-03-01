Angi Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Angi варьируется от $49,750 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $280,812 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Angi. Последнее обновление: 8/29/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $195K
Менеджер по разработке ПО
L3 $274K
L4 $281K

Специалист по данным
Median $207K
Продуктовый дизайнер
Median $138K
Рекрутер
Median $130K
Административный помощник
$112K
Бизнес-аналитик
$167K
Финансовый аналитик
$169K
Управление персоналом
$130K
Маркетинг
$78.6K
Продажи
$49.8K
UX-исследователь
$184K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Angi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Angi — Менеджер по разработке ПО at the L4 level с годовой общей компенсацией $280,812. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Angi составляет $169,150.

Другие ресурсы