Компенсация Инженер-программист in Greater Bengaluru в Angel One составляет от ₹3.05M за year до ₹6.87M. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹3.8M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Angel One. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность