Angel One
Angel One Специалист по данным Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in Greater Bengaluru в Angel One составляет ₹6.8M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Angel One. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹6.8M
Уровень
T3
Оклад
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹728K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
9 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Angel One in Greater Bengaluru составляет ₹10,858,660 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Angel One для позиции Специалист по данным in Greater Bengaluru составляет ₹7,216,618.

