Компенсация Инженер-программист in Greater London Area в Anaplan составляет от £69.2K за year для P2 до £121K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £91K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Anaplan. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Anaplan RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
