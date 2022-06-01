Справочник компаний
AmTrust Financial
Работаете здесь? Заявить о своей компании

AmTrust Financial Зарплаты

Диапазон зарплат AmTrust Financial варьируется от $85,425 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $141,365 для Специалист по данным на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AmTrust Financial. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Бизнес-аналитик
$88.2K
Аналитик данных
$119K
Специалист по данным
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Инженер-программист
$85.4K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AmTrust Financial, — это Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $141,365. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AmTrust Financial, составляет $103,800.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для AmTrust Financial

Связанные компании

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Intuit
  • Databricks
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы