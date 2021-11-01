Справочник компаний
Amplify Зарплаты

Диапазон зарплат Amplify варьируется от $73,500 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $160,800 для Рекрутер на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Amplify. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Median $135K
Менеджер по продукту
Median $135K
UX-исследователь
Median $95K

Служба поддержки клиентов
$73.5K
Аналитик данных
$115K
Специалист по информационным технологиям
$131K
Маркетинг
$129K
Дизайнер продукта
Median $110K
Руководитель проекта
$133K
Рекрутер
$161K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Amplify, — это Рекрутер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $160,800. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Amplify, составляет $130,117.

Другие ресурсы