Каталог компаний
Amperity
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Amperity Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Amperity составляет $310K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amperity. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Amperity
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Общая сумма в год
$310K
Уровень
hidden
Оклад
$245K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$65K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Amperity?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Option

В Amperity Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Amperity in United States составляет $310,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Amperity для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $261,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Amperity не найдены

Похожие компании

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Все компании ➜

Другие ресурсы