Компенсация Инженер-программист in United States в Amperity составляет $171K за year для Software Engineer II. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $168K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amperity. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Amperity Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
