Компенсация Инженер-программист in United States в Ampere Computing составляет от $170K за year для L6 до $275K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $198K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ampere Computing. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
