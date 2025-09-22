Компенсация Инженер-аппаратчик in United States в Ampere Computing составляет от $189K за year для L6 до $364K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $196K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ampere Computing. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
