Компенсация Инженер-аппаратчик in United States в Ampere Computing составляет от $189K за year для L6 до $364K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $196K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ampere Computing. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Посмотреть 4 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Ampere Computing?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-аппаратчик в Ampere Computing in United States составляет $363,667 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ampere Computing для позиции Инженер-аппаратчик in United States составляет $204,700.

