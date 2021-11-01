Справочник компаний
AMI
AMI Зарплаты

Диапазон зарплат AMI варьируется от $25,596 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $170,850 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. AMI. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $28.7K
Бухгалтер
$152K
Менеджер по продукту
$25.6K

Продажи
$32.9K
Руководитель отдела разработки
$159K
Технический руководитель программы
$171K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в AMI, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $170,850. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в AMI, составляет $92,452.

