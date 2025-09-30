Каталог компаний
Amgen
Amgen Инженер-программист Зарплаты в Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Компенсация Инженер-программист in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area в Amgen составляет от $108K за year для L3 до $152K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area составляет $129K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amgen. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
(Начальный уровень)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Зарплаты стажеров

График вестинга

0%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

34%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Amgen RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 34% переходит в собственность в 4th-ГОД (34.00% ежегодно)



Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area составляет $153,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Amgen для позиции Инженер-программист in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area составляет $125,000.

