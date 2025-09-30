Компенсация Инженер-программист in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area в Amgen составляет от $108K за year для L3 до $152K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area составляет $129K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amgen. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
0%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
34%
ГОД 4
В Amgen RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
34% переходит в собственность в 4th-ГОД (34.00% ежегодно)
