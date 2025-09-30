Компенсация Инженер-программист in Greater Los Angeles Area в Amgen составляет от $115K за year для L3 до $275K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Los Angeles Area составляет $210K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amgen. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
0%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
34%
ГОД 4
В Amgen RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
34% переходит в собственность в 4th-ГОД (34.00% ежегодно)
