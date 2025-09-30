Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Amgen. Последнее обновление: 9/30/2025
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
34%
ГОД 4
В Amgen RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)
34% переходит в собственность в 4th-ГОД (34.00% ежегодно)