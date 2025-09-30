В Amgen RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

0 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 0.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 33.00 % ежегодно )