Каталог компаний
AMETEK
Работаете здесь? Подтвердить компанию

AMETEK Зарплаты

Зарплата AMETEK варьируется от $58,107 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $265,200 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников AMETEK. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-электрик
Median $200K
Инженер-аппаратчик
$60.6K
Инженер-механик
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Инженер-оптик
$143K
Инженер-программист
$58.1K
Менеджер по разработке ПО
$265K
Технический менеджер программ
$171K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в AMETEK — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $265,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AMETEK составляет $147,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AMETEK не найдены

Похожие компании

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Все компании ➜

Другие ресурсы