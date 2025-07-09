Каталог компаний
Americold
Americold Зарплаты

Зарплата Americold варьируется от $70,350 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $233,825 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Americold. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Развитие бизнеса
$234K
Инженер-аппаратчик
$98K
Управление персоналом
$70.4K

Инженер-программист
$128K
Часто задаваемые вопросы

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Americold, ir Развитие бизнеса at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $233,825. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Americold, ir $112,750.

Другие ресурсы