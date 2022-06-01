American Bureau of Shipping Зарплаты

Справочник компаний
American Bureau of Shipping
Диапазон зарплат American Bureau of Shipping варьируется от $55,984 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $146,265 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. American Bureau of Shipping. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Инженер-механик
$126K
Менеджер по продукту
$139K
Инженер-программист
$56K

Руководитель отдела разработки
$146K
Технический руководитель программы
$82.4K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в American Bureau of Shipping, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $146,265. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в American Bureau of Shipping, составляет $125,625.

