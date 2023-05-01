Каталог компаний
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Зарплаты

Зарплата American Axle & Manufacturing варьируется от $15,075 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $183,600 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников American Axle & Manufacturing. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-механик
Median $91.7K
Специалист по данным
$15.1K
Продуктовый дизайнер
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Менеджер по разработке ПО
$184K
Часто задаваемые вопросы

Didžiausią atlyginimą American Axle & Manufacturing gauna Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $183,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija American Axle & Manufacturing yra $100,640.

