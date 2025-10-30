Каталог компаний
American Airlines
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

American Airlines Дата-сайентист Зарплаты

Компенсация Дата-сайентист in United States в American Airlines составляет от $100K за year для L3 до $127K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах American Airlines. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
Associate Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Data Scientist
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
Senior Data Scientist
$127K
$127K
$0
$250
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в American Airlines?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Дата-сайентист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в American Airlines in United States составляет $139,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в American Airlines для позиции Дата-сайентист in United States составляет $120,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в American Airlines не найдены

Похожие компании

  • Southwest Airlines
  • Cerner
  • General Motors
  • Medtronic
  • Rakuten
  • Все компании ➜

Другие ресурсы