Компенсация Бизнес-аналитик in United States в American Airlines составляет от $83.8K за year для L2 до $108K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $109K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах American Airlines. Последнее обновление: 10/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
