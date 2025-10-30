Каталог компаний
American Airlines
Компенсация Бизнес-аналитик in United States в American Airlines составляет от $83.8K за year для L2 до $108K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $109K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах American Airlines. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
Associate Business Analyst
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
Business Analyst
$101K
$100K
$0
$300
L4
Senior Business Analyst
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Какие карьерные уровни в American Airlines?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в American Airlines in United States составляет $114,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в American Airlines для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $109,000.

Другие ресурсы