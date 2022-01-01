Каталог компаний
Ambry Genetics
Ambry Genetics Зарплаты

Зарплата Ambry Genetics варьируется от $71,400 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $226,860 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ambry Genetics. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $115K
Бизнес-аналитик
$71.4K
Специалист по данным
$227K

Продуктовый дизайнер
$123K
Самая высокооплачиваемая позиция в Ambry Genetics — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $226,860. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ambry Genetics составляет $119,003.

Другие ресурсы