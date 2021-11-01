Справочник компаний
Ambarella
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Ambarella Зарплаты

Диапазон зарплат Ambarella варьируется от $54,354 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $305,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Ambarella. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер по аппаратному обеспечению
Median $255K

Инженер ASIC

Инженер-программист
Median $54.4K
Руководитель отдела разработки
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Бизнес-аналитик
$235K
Маркетинг
$231K
Архитектор решений
$251K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ambarella adalah Руководитель отдела разработки dengan total kompensasi tahunan sebesar $305,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Ambarella adalah $243,210.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Ambarella

Связанные компании

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы