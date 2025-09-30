Каталог компаний
Altice USA
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • New York City Area

Altice USA Инженер-программист Зарплаты в New York City Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in New York City Area в Altice USA составляет $158K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Altice USA. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Altice USA
Senior Data Engineer
New York, NY
Общая сумма в год
$158K
Уровень
Senior
Оклад
$158K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Altice USA?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Altice USA in New York City Area составляет $207,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Altice USA для позиции Инженер-программист in New York City Area составляет $157,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Altice USA не найдены

Похожие компании

  • Roblox
  • Apple
  • PayPal
  • Airbnb
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы