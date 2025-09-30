Компенсация Инженер-программист in United States в Alteryx составляет от $177K за year для Software Engineer до $256K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $199K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alteryx. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Alteryx RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)
Включенные должностиПредложить новую должность