Компенсация Инженер-программист in Greater Bengaluru в Alteryx составляет от ₹2.29M за year для Associate Software Engineer до ₹7.04M за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹4.23M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alteryx. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Alteryx RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)
