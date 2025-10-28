Компенсация Программный инженер in India в Alteryx составляет от ₹2.27M за year для Associate Software Engineer до ₹7.01M за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.21M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alteryx. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Alteryx RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)
Включенные должностиПредложить новую должность