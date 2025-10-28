Каталог компаний
Alteryx
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный менеджер

  • Все зарплаты Программный менеджер

Alteryx Программный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный менеджер in United States в Alteryx составляет от $198K до $270K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alteryx. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

$212K - $256K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$198K$212K$256K$270K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Программный менеджер заявок в Alteryx чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Alteryx RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в Alteryx in United States составляет $269,700 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alteryx для позиции Программный менеджер in United States составляет $197,625.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Alteryx не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Все компании ➜

Другие ресурсы