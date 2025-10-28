Каталог компаний
Alteryx
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Успех клиентов

  • Все зарплаты Успех клиентов

Alteryx Успех клиентов Зарплаты

Средняя общая компенсация Успех клиентов in India в Alteryx составляет от ₹2.1M до ₹2.99M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alteryx. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

₹2.4M - ₹2.81M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Успех клиентов заявок в Alteryx чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Alteryx RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.4% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.40% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Успех клиентов предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Успех клиентов в Alteryx in India составляет ₹2,991,697 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alteryx для позиции Успех клиентов in India составляет ₹2,096,745.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Alteryx не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Все компании ➜

Другие ресурсы