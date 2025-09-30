Компенсация Инженер-программист in Italy в ALTEN составляет от €27.5K за year для Software Engineer I до €36.6K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Italy составляет €30.3K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ALTEN. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
