Компенсация Инженер-программист in Greater Montreal в ALTEN составляет от CA$85.5K за year для Software Engineer I до CA$91.4K за year для Software Engineer II. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Montreal составляет CA$88.3K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ALTEN. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
