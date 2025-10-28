Компенсация Программный инженер in Italy в ALTEN составляет от €26.8K за year для Software Engineer I до €35.7K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Italy составляет €29.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ALTEN. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
