ALTEN
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

ALTEN Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in Italy в ALTEN составляет от €26.8K за year для Software Engineer I до €35.7K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Italy составляет €29.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ALTEN. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в ALTEN?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в ALTEN in Italy составляет €35,701 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ALTEN для позиции Программный инженер in Italy составляет €29,580.

Другие ресурсы