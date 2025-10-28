Каталог компаний
ALTEN
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

ALTEN Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in Canada в ALTEN составляет CA$113K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ALTEN. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Общая сумма в год
CA$113K
Уровень
L3
Оклад
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в ALTEN?
+CA$80.7K
+CA$124K
+CA$27.8K
+CA$48.7K
+CA$30.6K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в ALTEN in Canada составляет CA$114,184 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ALTEN для позиции Дата-сайентист in Canada составляет CA$113,204.

