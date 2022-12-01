Alphawave IP Зарплаты

Каталог компаний
Alphawave IP
Зарплата Alphawave IP варьируется от $50,130 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $112,235 для Менеджер технических программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Alphawave IP. Последнее обновление: 11/13/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
Median $102K

ASIC-инженер

Инженер-электрик
$108K
Программный менеджер
$90.5K

Программный инженер
$50.1K
Менеджер технических программ
$112K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Alphawave IP — Менеджер технических программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $112,235. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alphawave IP составляет $102,234.

