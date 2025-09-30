Каталог компаний
AlphaSights
AlphaSights Инженер-программист Зарплаты в New York City Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in New York City Area в AlphaSights составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AlphaSights. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
AlphaSights
Software Engineer
New York, NY
Общая сумма в год
$150K
Уровень
hidden
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в AlphaSights?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Инженер-программист در AlphaSights in New York City Area برابر کل دستمزد سالانه $203,500 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در AlphaSights برای نقش Инженер-программист in New York City Area برابر $130,000 است.

