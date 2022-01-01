AlphaSights Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата AlphaSights варьируется от $74,625 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $240,790 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников AlphaSights. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Median $150K

Фулстек-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $130K
Продажи
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Рекрутер
Median $80.5K
Обслуживание клиентов
$81.6K
Специалист по данным
$164K
Консультант по управлению
$119K
Маркетинг
$74.6K
Менеджер проектов
$127K
Менеджер по разработке ПО
$241K
Венчурный капиталист
$83.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в AlphaSights — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $240,790. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaSights составляет $127,400.

