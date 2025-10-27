Каталог компаний
AlphaSense
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

AlphaSense Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AlphaSense. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

₹4.4M - ₹5.33M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 1 еще Менеджер по разработке ПО заявок в AlphaSense чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в AlphaSense in India составляет ₹5,673,301 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaSense для позиции Менеджер по разработке ПО in India составляет ₹4,059,345.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AlphaSense не найдены

Похожие компании

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Все компании ➜

Другие ресурсы