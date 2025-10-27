Каталог компаний
AlphaSense
Медианный компенсационный пакет Продажи in United Kingdom в AlphaSense составляет £65.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AlphaSense. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£45.4K
Уровень
-
Оклад
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
10 Лет
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в AlphaSense in United Kingdom составляет £107,654 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaSense для позиции Продажи in United Kingdom составляет £45,377.

