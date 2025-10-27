Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in United States в AlphaSense составляет $175K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AlphaSense. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Общая сумма в год
$175K
Уровень
Product Manager
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в AlphaSense?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в AlphaSense in United States составляет $215,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaSense для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $170,000.

