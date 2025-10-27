Каталог компаний
AlphaSense
AlphaSense Маркетинг Зарплаты

Средняя общая компенсация Маркетинг in United States в AlphaSense составляет от $116K до $168K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AlphaSense. Последнее обновление: 10/27/2025

Средняя общая компенсация

$133K - $151K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$116K$133K$151K$168K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в AlphaSense in United States составляет $168,479 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaSense для позиции Маркетинг in United States составляет $115,651.

