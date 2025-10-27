Каталог компаний
AlphaGrep Securities
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

AlphaGrep Securities Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in India в AlphaGrep Securities составляет ₹9.41M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах AlphaGrep Securities. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹9.41M
Уровень
L4
Оклад
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Дата-сайентист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в AlphaGrep Securities in India составляет ₹13,067,334 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в AlphaGrep Securities для позиции Дата-сайентист in India составляет ₹9,406,162.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в AlphaGrep Securities не найдены

Похожие компании

  • Cashfree
  • MD Financial Management
  • Navi
  • HDFC
  • BharatPe
  • Все компании ➜

Другие ресурсы