Компенсация Инженер-программист in Pune Metropolitan Region в Allstate составляет ₹2.19M за year для B2. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹3.11M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Allstate. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность