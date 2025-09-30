Каталог компаний
Allstate
Allstate Инженер-программист Зарплаты в Pune Metropolitan Region

Компенсация Инженер-программист in Pune Metropolitan Region в Allstate составляет ₹2.19M за year для B2. Медианный yearный компенсационный пакет in Pune Metropolitan Region составляет ₹3.11M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Allstate. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
A1
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Посмотреть 4 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Allstate?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Allstate in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,358,081. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Инженер-программист role in Pune Metropolitan Region is ₹3,114,777.

